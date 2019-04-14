Karamanlı'da okul öncesi bilim şenliği



Burdur'un Karamanlı ilçesinde, Karamanlı Anaokulunda, Okul Öncesi Bilim Şenliği düzenlendi.

Anaokulu binasında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler tarafından yapılan bilimsel çalışmalar sergilendi.

Okul Müdürü İlhami Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilim şenliği etkinliğiyle öğrencilerin deney ve gözlem yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Öğrencilerin yaptıkları deneylerin sonucunu gördüklerini ifade eden Şahin, "Böylelikle öğrencilerimizin bilime merak duymalarını amaçlıyoruz. Şenliğimizde, öğrencilerin ders içi kazanımlarla birlikte yaptıkları deneyleri gözlemledik. Ayrıca öğrencilerimizin aileleri ile birlikte yetiştirdikleri bitkileri de sergiledik." dedi.

Programa, Karamanlı İlçe Jandarma Komutanı Alaaddin Gergin, İlçe Emniyet Amiri Hasan Basri Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Oğuz de katıldı.



BURDUR (AA) -