Burdur'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen törende Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 21 gaziye KKTC Milli Mücadele Madalyası Beratı verildi.Burdur'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 21 gaziye madalya ve beratları verildi.Vali Hasan Şıldak, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen KKTC Milli Mücadele Madalyası Beratı Tevcih Töreni'nde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın milli duyguları kabartan, milleti heyecanlandıran tarihteki coşku sayfalarından biri olduğunu söyledi.Türkiye Cumhuriyetinin 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı garantörlük yetkileriyle zaferle sonuçlandığını aktaran Şıldak, şunları belirtti:"Bugünkü nesil olan bizler, bu topraklara kanıyla canıyla bedel ödeyerek sahip olmuş şehitlerimizin o yolda mücadele etmiş gazilerimizin varlığıyla vatanımızın üzerinde hür ve bağımsız yaşayabiliyoruz. Barış Harekatı'nda şehit düşen ülkemizin ve Kıbrıs Türk Halkının evlatlarını, mücahitleri rahmetle ve minnetle anıyoruz, madalyalarını tevcih edeceğimiz 21 gazimize de şükranlarımızı sunuyoruz."- "Gazilik onurlu bir ünvan"Kıbrıs Gazisi Ramazan Ulutaş da Kayseri Hava İndirme Tugayı'ndan 20 Temmuz sabahı paraşütle Kuzey Kıbrıs'a indiğini ifade etti.Birinci ve ikinci barış harekatlarında görev yaptığını aktaran Ulutaş, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu madalyaları göndererek bizleri onurlandırdı. Gazilik çok duygusal ve onurlu bir ünvan, yıllar sonra hatırlandığımız için çok mutluyuz." dedi.Konuşmaların ardından Vali Şıldak ve protokol üyeleri, 21 Burdurlu Kıbrıs Gazisi'ne KKTC Milli Mücadele Madalyası Beratı'nı tevdi etti.BURDUR (AA) -