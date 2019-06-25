Burdur'un Karamanlı ilçesinde kaybolan 4 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin "drone"la yaptığı çalışma sonucu bulundu.Burdur'un Karamanlı ilçesinde kaybolan 4 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin "drone"la yaptığı çalışma sonucu bulundu.Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Hürriyet Mahallesi Bozdağ mevkisinde besicilikle geçimini sağlayan A.Y, kontrol amacıyla gittiği ahırdaki 4 büyükbaş hayvanının eksik olduğunu fark etti.112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan A.Y, hayvanlarının kayıp ya da çalınmış olabileceğini bildirdi.İhbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanların gidebileceği alanlarda "drone" yardımıyla arama yaptı.Aramalar sonucunda kayıp 4 hayvanın, ahıra 7-8 kilometre mesafedeki ormanlık arazide olduğu tespit edildi.BURDUR (AA) -