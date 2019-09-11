Burdur'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Çamköy Kanlıkavak mevkisinde Mutlu Yıldırım idaresindeki 09 CEY 72 plakalı kamyon ile Fatih Eriş yönetimindeki 15 AAB 106 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Eriş ile yanındaki Yusuf Yurtsevan, Mustafa Özkır ve Mehmet Aksoy yaralandı.

Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Yurtseven, Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.



BURDUR (AA) -



