Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde kaçak av sonucu vurulan 28 ördeğe el konulurken, 4 avcı hakkında da tutanak düzenlendi.Burdur Jandarma Komutanlığı ekiplerince Burdur Organize Sanayi Bölgesi kontrol noktasında durdurulan bir aracın bagajında ördek ölülerinin tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü VI. Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü Av Koruma Ekipleri tarafından yapılan incelemede ördeklerin Afyon İli Eber Gölünde avladıkları tespit edildi. Mevzuata aykırı avcılık yapan 4 kişi hakkında av kabahat tutanağı düzenlenirken yasa dışı olarak avlanan toplam 28 adet ördeğe el konuldu.