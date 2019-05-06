Burdur'un Yeşilova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı.Hüseyin Onur Ateş idaresindeki 34 DNC 74 plakalı otomobil, Denizli-Yeşilova yolu Salda köyü yakınlarında karşı yönden gelen Zeliha Oruç yönetimindeki 20 AAU 886 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, Hüseyin Onur Ateş, diğer aracın sürücüsü Zeliha Oruç ile aynı araçta bulunan oğlu Arda Oruç, Nesrin Buluş, Güney Kore uyruklu Yumi Jeon ve Sunnwoo Lee yaralandı.Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.BURDUR (AA) -