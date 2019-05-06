BUTSO'dan ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı paketi

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) kentteki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, yazılı açıklamasında, her sene ramazan ayında sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptıklarını belirtti.

Ramazan ayının bereketini paylaşmak istediklerini aktaran Keyik, şunları kaydetti:

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin göndermiş olduğu ve odamızın da ilave ettiği kaynak neticesinde gıda yardımı paketleri hazırlandı. Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerimiz aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketleri ulaştırılıyor. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize düşen sosyal sorumluluk vazifesini yerine getirmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle mübarek ramazan ayının tüm İslam alemine, ilimize ve ülkemize barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum."



BURDUR (AA) -