Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi, evcil hayvanlara da suni tohumlama yapılıyor.Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi, evcil hayvanlara da suni tohumlama yapılıyor. Evcil hayvan sahiplerinin de vazgeçilmez adresi haline gelen MAKÜ, çeşitli sebeplerle çiftleşme problemi yaşayan köpeklerinden yavru elde etmek isteyen hayvan sahipleri Veteriner Fakültesi’nin suni tohumlama hizmetinden yararlanmak amacıyla fakültenin kapısını çalıyor.Veteriner Fakültesine gelerek yardım isteyen vatandaşların köpeklerine yapılan incelemeler sonucunda döllemeye uygun oldukları takdirde tohumlama işlemini gerçekleştirdiklerini belirten Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Şükrü GÜNGÖR, “Bölgemizde Ocak-Şubat ve Eylül-Kasım ayları arasında köpeklerde bu mevsimlere bağlı olarak kızgınlık dönemleri meydana geliyor. Bu dönemlerde çeşitli sebeplerle çiftleşme problemleri olan köpeklere kliniğimizde dölleme yapıyoruz. 2016 yılından bu yana toplam 20’den fazla tohumlama uygulaması gerçekleştirdik. Bölgemizde genel olarak kangal ve valeta cinsi köpekler başta olmak üzere bölgemizde bulunması nadir olan Saint Bernard cinsi köpeklere de suni tohumlama yapıyoruz. Genelde büyükbaş çiftlik hayvanlarında tohumlama yapıldığı gibi bir algı bulunuyor fakat köpeklerde de bu işlem yapılabiliyor. Bizler Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak bu hizmeti de veriyoruz ve bu tohumlama işleminde de ciddi bir başarı elde ediyoruz.” şeklinde konuştu.