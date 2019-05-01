Burdur'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Burdur'un Karamanlı ilçesinde sera yapımında çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Burdur'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
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Burdur'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Burdur'un Karamanlı ilçesinde sera yapımında çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ünal İncekara (41), Gebice mevkisinde sera yaparken kullandığı demir çubuklardan birinin yüksek gerilim hattına temas etmesi üzerine elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan İncekara, diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karamanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
İncekara, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.





BURDUR (AA) - 
 
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