Burdur'un Çavdır ilçesinde dağlık araziye düşen Rus paraşütçü, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı. Burdur'da dağlık araziye düşen Rus paraşütçü kurtarıldı



Burdur'un Çavdır ilçesinde dağlık araziye düşen Rus paraşütçü, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı.

Uluslararası Çameli Açık ve Ulusal Türkiye Yamaç Paraşütü Uzun Mesafe Şampiyonası'nda, Denizli'nin Çameli ilçesinden havalanan Sergey Makovsky adlı Rus paraşütçü, Çavdır mevkisi yakınlarına düştü.

İhbar üzerine UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Dağlık arazide bulunan Makovsky'ye ilk müdahale, olay yerinde yapıldı.

Sedyeyle dağlık araziden taşınan Makovsky, Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.













BURDUR (AA) -



