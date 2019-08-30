Burdur Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Piyade Albay Cenk Baburşah, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Valilikte bayram tebriklerini kabul etti.Ardından meydanda kutlama törenine geçildi. Vali Şıldak, Ercengiz ve Baburşah, aracın üzerinden halkı selamladı.Burdur Osmanlı Mehter Takımı'nın gösteri sunduğu program, askerlerin, öğrencilerin ve zırhlı askeri birliklerin geçit töreniyle tamamlandı.