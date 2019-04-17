Burdur'un Bucak ilçesinde Bucak Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi (BEKAP) kapsamında düzenlenen Kitap Günleri'nin açılışı gerçekleştirildi.Kitap günlerinde Bucak Kent Meydanı'nda hazırlanan çadırda birçok yazar ve kitap vatandaşlarla buluşacak.Fuarın açılış töreninde konuşan Kaymakam Yalçın Sezgin, iki yıldır ilçede bilgi ve öğrenme adına BEKAP projesini uyguladıklarını söyledi.Şehirlerinin rengini kitap satışına göre açık maviye dönüştürmek için yola çıktıklarını anlatan Sezgin, "En çok kitap satışına göre iller hiç yoktan en çoğa, siyahtan gri, lacivert, açık mavi olarak sıralanır. Burada Bucak, açık mavi olma yolundadır." ifadelerinini kullandı.Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal da öğrenmenin en iyi yolunun okumak olduğunu belirterek, en iyi yatırımın ise kitaba yapılan yatırım olduğunu dile getirdi.Bu yıl kitap günlerinde ilçe halkının 250 bin kitaba ulaşabileceğini ifade eden Ünal, "Bu sene 15-23 Nisan arasında 8 gün boyunca seçkin yayın evlerinin katılımı ile tanınmış ulusal ve yerel yazarlarımızı ve 250 bin kitabı okuyucu ile buluşturuyoruz." diye konuştu.Açılış töreninde Hüseyin Türker Ortaokulu öğrencileri, yöresel kıyafetleri ile halk dansları gösterisi sundu.BURDUR (AA) -