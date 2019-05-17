Burdur'da düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli miktarlarda skunk, eroin, metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı, 3 kuru sıkı tabancı, 110 kuru sıkı tabanca fişeği, 4 av tüfeği fişeği, 19 kılıç, muşta ve bıçak, 127 kilogram yakılmış kablo, 122 metre bakır kablo ele geçirildi.Burdur'da asayiş operasyonlarıBurdur'da düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçe ile Askeriye, Hacılar ve Gökçebağ köylerinde düzenlenen "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, düzensiz göçmen kaçakçılığı ve haberleşme hattından hırsızlık" operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı.Operasyonda çeşitli miktarlarda skunk, eroin, metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı, 3 kuru sıkı tabancı, 110 kuru sıkı tabanca fişeği, 4 av tüfeği fişeği, 19 kılıç, muşta ve bıçak, 127 kilogram yakılmış kablo, 122 metre bakır kablo ele geçirildi.Ele geçirilen malzemelere el konulurken, adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.Öte yandan yakalanan 8 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.BURDUR (AA) -