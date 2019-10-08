BURDUR - Burdur'da Amatör Spor Haftası kapsamında atletizm müsabakaları yapıldı.

Gazi Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda Yıldız Kızlar kategorisinde bin 500 metre koşuda Aslı Köle birinci, Büşra Altun ikinci, Edanur Gönen üçüncü ve Nisa Engin dördüncü oldu.

Erkekler de ise 2 bin metrede yapılan koşuda Ozan Öztürk birinci, Arda Şimşek ikinci, Mahmut Hidayet Özkan üçüncü ve Semih Bedri Özekinci dördüncü olurken Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen ödül töreninde sporculara ödülleri takdim edildi.











