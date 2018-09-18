Burdur'da 43 bin 828 öğrenci bugün ders başı yaptı.

Burdur'da 43 bin 828 öğrenci bugün ders başı yaptı.
BURDUR 0
Isparta Düğün Salonları
Burdur'da 43 bin 828 öğrenci bugün ders başı yaptı.

Burdur Bahçeliever Şehit Sıdkı Kara İlkokulu bahçesinde düzenlenen programda konuşan Vali Hasan Şıldak, taşımalı sistem içerisinde 6 bine yakın öğrencinin taşımalı eğitimden faydalandığını belirterek, bu rakamlara bakıldığında Burdur ölçeğinde bile ciddi sayılar olduğunu ve her ailenin eğitim süreciyle iç içe olduğunun görüldüğünü belitti.

Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlkokulu bahçesinde, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ilgili program düzenlendi. Programa Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon ve 58. Piyade Alay Eğitim Komutanı P. Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, siyasi parti il başkanları, il müdürleri ve veliler katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri Ebrar Merva Çiçek ve Hüseyin Kaya şiir okudu.


Devam eden programda Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlkokulu öğrencileri tarafından müzikli gösterisi ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Programın bitiminde Şehit Polis Memuru Sıdkı Kara'nın özgeçmişinin okunmasının ardından, Şehidimizin adının verildiği Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlköğretim Okulu'nun açılışı yapıldı.


Vali Hasan Şıldak, Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlköğretim Okulu'nda 1'inci sınıfa başlayan öğrencilerin okul heyecanlarına ortak oldu. 1'inci sınıf öğrencileriyle bir süre sohbet etti. Ardından Vali Hasan Şıldak ve beraberindeki ziyaretçiler okulun salonunda bulunan Şehit Polis Memuru Sıdkı Kara'nın özgeçmişi ve fotoğraflarının olduğu bölümü gezdi.


“Bunu birlikte göreceğiz”


2018-2019 Eğitim Öğretim döneminin Burdur'a ve bütün öğrencilere, eğitim camiasına ve ailelere hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Şıldak, “Başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bugün bütün ülkemizde ilkokul, ortaokul ve liselerimizde ders zili çalıyor. Sabah saatlerinden itibaren hepimizi büyük bir heyecan, büyük bir telaş sardı. Hatta günler haftalar öncesinden itibaren, çünkü ülke genelinde gerçekten Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinesinde eğitim öğretim faaliyetleri büyük bir organizasyon olarak yürütülüyor. İlimizdeki sayılara da baktığımızda bunu birlikte göreceğiz”


“Yolları açık olsun”


Bu yıl il genelinde 21 bağımsız anaokulunda 97 okul bünyesindeki ana sınıflarında toplam 4 bin 569 anasınıfı öğrencisinin, 91 ilkokulunda 13 bin 573 ilkokul öğrencisinin, 93 ortaokulunda 13 bin 200 ortaokul öğrencinin, 54 lisede ise 12 bin 486 olmak üzere toplam 43 bin 828 öğrencinin bugün ders başı yaptığını söyleyen Vali Şıldak, “3 bin 285 eğitim neferimiz yani öğretmenimizde eğitim öğretim faaliyetine bugün başlamış oluyor. Ben bu geniş camiayı saygıyla sevgiyle selamlıyor, hepsine Allah'tan gayret ve başılar vermesini temenni ediyorum. Yolları açık olsun” dedi.


“Hükümetimiz son derece büyük gayretler gösteriyor”


Taşımalı sistem içerisinde ise 6 bine yakın öğrencinin taşımalı eğitimden faydalandığını söyleyen Şıldak, bu rakamlara bakıldığında Burdur ölçeğinde bile ciddi sayılar olduğunu ve her ailenin eğitim süreciyle iç içe olduğunun görüldüğünü belitti. Şıldak konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Burdur tabi eğitimde bir marka kent, eğitim şehri olarak bilinen, anılan ve haklı olarak bu isimlendirmeyi de, gerçekten hak etmiş bir ilimiz. Geçmiş yıllardan beri baktığımızda eğitim kalitesine ve başarı ölçeğine, her yıl yenilerini eklemiş, başarılarını sürekli yükseltmiş bir ilimiz. Bu başarının temelinde yatan şeyin, etrafımıza çevremize baktığımızda insanlarımızın velilerimizin ilgi düzeyini görerek, gözlemleyerek anlayabiliyoruz. Aramızda babaanneler, anneanneler var. Anneler, babalar, teyzeler, kardeşleri hep birlikte burada görüyoruz. İşte Burdur'un eğitimdeki çizgisinin yükselmesinin sebebi budur diye düşünüyorum. Eğitim alt yapısının geliştirilmesi okullarımızın hem sayıca hem kalite olarak daha donanımlı hale getirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığımız, hükümetimiz son derece büyük gayretler gösteriyor. Bunu yine ilimizdeki yapılan yatırımlarla da gözlemliyoruz”


“Çocuğumuzu şekillendiren etkenlerdir”


Eğitim faaliyeti sırasında öğretmen, öğrenci ilişkisinin ve eğitim sürecinin çok yönlü bir iletişim süreci olduğunu ifade eden Şıldak, “Burada öğrenci, okul, okuldaki fiziki şartlar, öğretmen, veli, okul idaresi, çevre ve arkadaş faktörleri iç içe geçmiş etkileşim içinde çocuğumuzu şekillendiren etkenlerdir. Saydığım her unsurun öğrencimizin gelişimine, eğitimine, ülkemizin değerleri ile yetişmesine büyük katkısı vardır. Bu unsurlardan bir tanesi bile eksik olursa bu gelişim eksik olacaktır. Tamamlanması hatalı ve yanlış olacaktır”


“İsmi Sıdkı Kara'ydı”


Şehit Sıdkı Kara Okulu hakkında konuşan Vali Şıldak şöyle konuştu:


“Bu okulumuzda yıllar önce bir öğrencimiz vardı. İsmi Sıdkı Kara'ydı. Bu öğrencimiz buradan mezun olduktan sonra polislik mesleğini seçti. Fakat Diyarbakır'da görev yaparken 2014 yılında onu şahadete uğurladık. Ama aslında onu kaybetmedik. O bizim gönlümüzde, Türk halkının gönlünde her zaman yaşayacak ama burada ismiyle de yaşayacak. Bu okulumuzda onun ismiyle Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlkokulu olarak ebediyete kadar varlığını sürdürecek. Değerli ailesinin teşrifleriyle bu güzel anı birlikte paylaşıyoruz. Bu vesile ile güzel kardeşimizi, hem de bütün eğitim şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, saygıyla önlerinde eğiliyorum ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum”
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