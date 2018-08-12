- Burdur'un Bucak ilçesinde, nefes borusuna mama kaçtığı öne sürülen 3 aylık bebek hayatını kaybetti.Bucak ilçesi Boğazköy’de 3 aylık kız bebeği H.D.A.'nın dün saat 22.00 sıralarında iddiaya göre nefes borusuna mama kaçtı. Ailesinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği bebek, ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.D.A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.Polis olayla ilgili inceleme başlatırken anne baba otopsi işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.İHA