Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversite (MAKÜ) tarafından içinde fakülte, meslek yüksekokulu, spor okulları, stadyum, açık ve kapalı spor salonları ve yüzme havuzu bulunduran 110 bin metrekarelik alana devasa spor kompleksi kuruldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve MAKÜ'nün ortak hayata geçirdiği 110 bin metrekarelik alanda kurulan projenin içinde Spor Bilimleri Fakültesi, meslek yüksekokulu, 14 bin seyirci kapasiteli stadyum, 11 antrenman salonu, 2 bin 500 kişilik spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, açık spor sahaları ve 80 öğretim elemanı odası bulunuyor. Kompleks, kentte görev yapan gazetecilere tanıtıldı.- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversite (MAKÜ) tarafından içinde fakülte, meslek yüksekokulu, spor okulları, stadyum, açık ve kapalı spor salonları ve yüzme havuzu bulunduran 110 bin metrekarelik alana devasa spor kompleksi kuruldu.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve MAKÜ'nün ortak hayata geçirdiği 110 bin metrekarelik alanda kurulan projenin içinde Spor Bilimleri Fakültesi, meslek yüksekokulu, 14 bin seyirci kapasiteli stadyum, 11 antrenman salonu, 2 bin 500 kişilik spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, açık spor sahaları ve 80 öğretim elemanı odası bulunuyor.Kompleks, Burdur'un her türlü sportif organizasyonuna ev sahipliği yapan, amatör sporların gelişiminin merkezi olan ulusal ve uluslararası düzeyde takımların kamp yapabileceği bir merkez olarak planlandı.MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, gazetecilerle kompleksi gezdikten sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'de böyle bir merkezin olmadığını, ABD'deki bir üniversitenin modelini Burdur'da uyguladıklarını söyledi.Kompleksi tasarlarken yurt içinde ve yurt dışında birçok spor tesisini ve üniversiteyi gezdiklerini belirten Kokmaz, "Buralardan ortak bir çıkarım yaparak böyle bir proje ortaya çıktı. Buranın konseptinin özü şu, spor fakültesi, sağlık fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu ile turizm fakültesinin akademik uygulama alanları şeklinde tasarlandı." diye konuştu.Kokmaz, 10'dan fazla bölüm ve programın bu kompleksten faydalanarak eğitim ve öğretim göreceğini dile getirerek, şunları kaydetti:"Başta spor bölümü öğrencilerimiz, takımlar buraya geldiklerinde bütün programlarını yönetebilecekler. Diğer branşlar da işte fizyoterapi, beslenme diyetisyenlik, gastronomi, turizm otelcilik gibi programlar burada eğitim yılının daha birinci yarı yılından itibaren bu sistemin içinde eğitim görecek. Bu kompleksteki en büyük avantajımız, yetişmiş insan kaynağı olacak. Öğrencilerimiz bu merkezde gerçek uygulamalarla eğitimini sürdürecek. Gerçek sorumlulukları ders kapsamında alarak bir tür tıp eğitimi gibi tam zamanlı uygulamalı bir eğitim kurguluyoruz. Bu kapsamda Spor Bilimleri Fakültemiz geçen hafta kuruldu, onlar buraya yerleştiklerinde bütün konsepti onların üzerinden yürüteceğiz. Alanında nitelikli spor profesyoneli ve sporcuların yetişmesini sağlamak için kompleksin bünyesinde aynı zamanda bir spor lisesini de kaçmayı düşünüyoruz. Ülkemizin spor konusunda ne kadar dışa muhtaç olduğunu lig takımlarındaki oynayan yabancıların sayısını gördükçe esasında bunun gibi alt yapı yatırımlarının önemi artıyor. Biz burada MAKÜ Spor bünyesinde spor okullarını da kuracağız. Spor okullarında 5 yaşından itibaren yetişen gençler 18 yaşına geldiğinde uzun dönemli çok güçlü bir sporcu yetiştirme projesi de ortaya çıkmış olacak."Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destek ve katkılarıyla projenin büyüdüğünü aktaran Kokmaz, bundan sonraki süreci de yine Bakanlıkla ortak yürüteceklerini sözlerine ekledi.BURDUR (AA)