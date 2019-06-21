BURDUR'A YENİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ

ihalesi Bölge Müdürlüğümüz İçmesuyu ve Atıksu Şube Müdürlüğünce yapıldı. "Burdur-Merkez İçmesuyu Arıtma Tesisi" ile toplam 34.560 m³/gün hamsu, ham su besleme deposu, ön arıtma, membranlı sistem (UF-RO) ve reminerilizasyon ünitelerinden geçirerek 07.03.2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazetede yer alan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” esaslarına uygun hale getirecek, tuzluluğu giderecek ve sertlik değeri en fazla 100 mg/l CaCO3 olacak şekilde arıtılarak Burdur İli’ne memba kalitesinde içme ve kullanma suyu sağlanacaktır. Ülkemize hayırlı olsun.