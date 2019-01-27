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Burdur'a Büyük Sanayi Yatırımı Geliyor...!

Burdur'a Büyük Sanayi Yatırımı Geliyor...!
BURDUR
G.Tarihi: 26.01.2019 20:15
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BURDUR!A BÜYÜK SANAYİ YATIRIMI GELİYOR
AK Parti Hükümetleri döneminde kurulan Burdur 2. OSB sahasına Gürallar yatırım çalışmalarına başlıyor.

AK Parti Hükümetleri döneminde kurulan Burdur 2. OSB sahasına Gürallar yatırım çalışmalarına başlıyor.

Burdur 2. OSB’ye yatırım yapmak için çalışmalar gerçekleştiren Gürallar Grubu AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ve Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt ile birlikte Kütahya İlinde ziyarette bulunarak İşadamı Rıza Güral’la görüşme gerçekleştirdiler. AK Parti heyetine AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetintaş ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler eşlik etti.

Gürallar Gurubu ilk olarak 2015 yılında ziyarette bulunduklarını belirten Burdur Milletvekili Bayram Özçelik “2015 Yılında Kütahya’da ziyarette bulunduğumuz Rıza Güral Yurt Dışındaki Turizm yatırımından dolayı Burdur 2. OSB’ye yatırımın bir süre sonra olması teklifini götürmüştük. Daha sonraları Gürallar Firması Burdur OSB’de arsa tahsisi için başvuruda bulunmuştu. Burdur 2. OSB’de fabrika kurulması için arsa tahsisi gerçekleşti.” Dedi.


“BURDUR 2.OSB’ye TEMMUZ-AĞUSTOS’da YATIRIMIN TEMELLERİ ATILACAK ”

Burdur 2. OSB’ye yapılacak bu yatırımın diğer büyük firmalara örnek olacağını belirten Milletvekili Bayram Özçelik “Heyetimizin ricası üzerine Rıza Güral Beyefendi Burdur 2.OSB’deki arsasına Temmuz,  Ağustos aylarında ilk olarak Maden Suyu Tesisinin kurulması için temel atacaklarını ve daha sonraki süreçte de Şişe Cam Fabrikasını kurmayı planladığını heyetimizle paylaşmıştır. Özellikle ilk olarak açacakları Maden Suyu Tesislerinin ağırlıklı olarak ihracatta yönelik olduğu için gerekli incelemeler ve AR-GE çalışmaları yaptıklarını da belirttiler. İlimiz 2. OSB’ye Türkiye’mizin Marka Firmalarından Güralların yatırım yapıyor olması diğer firmalarında Burdur’a yatırım için adım atmalarına öncülük  yapacaktır.” Açıklamasında bulundu.

FABRİKA TESİSLERİ GEZDİRİLDİ
AK Parti Heyetine LAV Markalı Şişecam Fabrikasını gezdiren Rıza Güral tesislerle ilgili tecrübesini ve teknik bilgilerini paylaştı. Fabrika üretimini yakından inceleyen Burdur Heyeti aynı tesislerin Burdur 2.OSB’de kurulması durumunda Burdur’umuzun ekonomisine büyük katkısı olacağını ifade ettiler.

"RIZA GÜRAL’DAN BAŞKAN ADAYI DENİZ KURT’A ÖZEL RİCA”
Ziyarette Rıza Güral Başkan Adayı Deniz Kurt’a Burdur halkının teveccüh etmesi halinde Belediyenin Yatırımcıların önündeki tüm engelleri kaldırmasını ve yatırımcıya öncülük etmesini istedi.

“BUGÜN YAPTIĞIMIZ ZİYARET GİBİ YATIRIMCININ PEŞİNDEN KOŞACAĞIZ”
Her zaman Bugünkü yapmış oldukları ziyaret gibi Burdur’a yatırım yapmak isteyen Firmaların peşinden koşacaklarını belirten Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt “ Öncelikle Kütahya İlinde fabrikalarında ağırlayan Rıza Güral beyefendiye teşekkür ederim. Burdur halkı tarafından seçildiğim takdirde aynı bugünkü gibi yatırımcının ayağına giderek nasıl talepte bulunduk ise, İl Başkanım ve Vekillerimizle beraber İlimize yatırım yapacak Sanayicilerin peşinde koşacağız. Burdur İlimizin her alanda MARKA KENT olması için çalışacağız.”ifadelerinde bulundu.

“BURDUR’A YATIRIM YAPAN YATIRIMCILARIN HER ZAMAN YANINDAYIZ”
Burdur İlinde yatırım yapan yatırımcıların her zaman yanında olduklarını belirten Burdur Milletvekili Yasin Uğur “Burdur 2.OSB’ye yatırımın yapılıyor olması memnuniyet vericidir. Bizlerde İlimizde yatırım yapan tüm yatırımcılarımızı teşvik edeceğiz. Her zaman destek olacağız.” açıklamasında bulundu.

“YATIRIMCI KAZANDIRMAK İÇİN, YAPILACAK OLAN TÜM ÇALIŞMALARIN YANINDAYIZ”
Burdur’a yapılacak olan yatırımlar için yapılacak olan tüm çalışmaları her zaman desteklerini belirten AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi yapmış olduğu açıklamada“Burdur’umuza yapılacak yatırımlar için her yere gitmeye hazırız. Kiminle nereye gidilecekse Milletvekillerimiz Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Belediye Başkan Adayımız Deniz Kurt’la biz hazırız ve yatırımın peşinde koşarız. Burdur’umuzda yatırım yapacak olan tüm yatırımcıları desteklemeye devam edecek olup, her alanda marka kent Burdur için çalışacağız.”şeklinde belirtti.

AK Parti Burdur heyeti ziyarette İşadamı Rıza Güral ile sohbette bulundu. İşadamı Rıza Güral ise iş hayatı hakkında, ekonomi ve yatırımlar üzerine yıllarca kazandığı tecrübelerini  Burdur heyetiyle paylaştı.

BURDURA BÃYÃK SANAYÄ° YATIRIMI GELÄ°YOR

BURDURA BÃYÃK SANAYÄ° YATIRIMI GELÄ°YOR

Kaynak: Burdur Haber Ajansları
Burdur Haber AjanslarıBurdur haberleriburdur haberburdur osb
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