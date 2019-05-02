Burdur Valisi Hasan Şıldak, merkeze bağlı Çendik, Suludere, Kuruçay, Akyaka ve Yassıgüme köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.Vatandaşlarla sohbet eden Vali Şıldak, kendisine iletilen taleplerin çözüme kavuşturulmasıyla ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.Şıldak, köy ziyaretlerine devam edeceğini söyledi.Köylerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini, onların sorunlarını dinlediklerini belirten Şıldak, "Amacımız köylerimizde yapılan çalışmaların en iyi şekilde uygulanarak köy halkımızın en kaliteli hizmeti alması, yaşanan aksaklıklar ve ihtiyaçlar varsa bunların giderilmesi için çözümler üretmektir." dedi.Ziyaretlerde Şıldak'a, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Yarar da eşlik etti.BURDUR (AA) -