Burdur Valisi Hasan Şıldak'tan 15 Temmuz Mesajı...

Burdur Valisi Hasan Şıldak'tan 15 Temmuz Mesajı...
BURDUR
G.Tarihi: 13.07.2018 19:20
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Isparta Düğün Salonları
15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 2.yıldönümü

Burdur Valisi Hasan Şıldak ve AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 2.yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.


Burdur Valisi Hasan Şıldak, mesajında 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatarak, “Ülkemizin anayasal düzenini ve demokrasimizi hedef alan FETÖ/PDY terör örgütü, 15 Temmuz gecesi ülke tarihinin en alçak darbe girişimini gerçekleştirmeye çalıştı. Kirli emelleri için Devletine, Milletine silah doğrultacak kadar hainliğe bulaşmış, dış güçlerin maşası bu gizli yapıya en güzel cevabı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Aziz Milletimiz vermiştir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle yaptığı çağrı üzerine, ellerinde bayraklarıyla meydanlara, hava limanlarına koşan Aziz Milletimiz, vatanına, bayrağına ve demokrasisine olan bağlılığını bir kez daha göstermiştir” dedi.


Vali Şıldak, “Bu Millet vatanı uğrunda şahadete yürüyen, gazi olan 15 Temmuzun Kahramanlarını asla unutmayacaktır. 100 yıl önce tüm yokluklara rağmen yedi düvele karşı bağımsızlığı uğrunda destan yazan Milletimiz, yıllardır terörle mücadelede ortaya koyduğu kararlılık, 15 Temmuz’da gösterilen Çanakkale ve Kurutuluş Savaşı ruhu ile ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara izin vermeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Çanakkale ve Kurutuluş Savaşı’nda bir milletin asıl gücünün tankı, topu, tüfeği değil, ya istiklal ya ölüm diyerek cephelere koşan imanlı ve inançlı insanları olduğunu tüm dünyaya gösteren Aziz Milletimiz, 15 Temmuz gecesi tanklara, tüfeklere, helikopter ve uçaklardan atılan mermilere göğsünü siper ederek, bir kez daha iman ve inancın silahlardan üstün olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Devletimiz, tüm kurumları ve güvenlik güçleri ile birlikte asil Milletimizin dua ve destekleriyle, ülkemizin huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain yapılara ve bölücü terör örgütlerine karşı mücadelesine kararlılıkla devam edecektir.”



Mengi: "15 Temmuz’da 2.Kurtuluş Savaşı yaşandı"


AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Mengi mesajında, “15 Temmuz 2016’da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen alçak darbe girişimini milletimizin evlatları meydanlarda, sokaklarda canları pahasına, eşsiz bir destan yazarak durdurmuş, İstiklalimize ve İstikbalimize sahip çıkarak, ikinci bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi vermiştir. Milletimizin ülkesine ve iradesine kararlı bir şekilde sahip çıkması karşısında, darbecilerin ne silahları, ne tankları, ne helikopterleri, ne uçakları işe yaramıştır” dedi.


İl Başkanı Mengi, “15 Temmuz, darbeye karşı milletimizin şahlanışının simgesi haline gelmiştir. Hain darbe kalkışması sırasında şehit olan Kardeşlerimiz ve Burdurlu hemşerimiz Akif Altay kalplerimizde sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu vesile ile ülkemizdeki birlik ve beraberliği bozmak isteyen başta FETÖ olmak üzere tüm şer odaklarını bir kez daha nefretle kınıyorum. Darbeye direnerek, bu uğurda Hakk’ın rahmetine kavuşan 249 şehidimiz ile 2 bin 193 gazimizin omuzlarında yükselen Aziz vatanımızı gerek içte gerekse dışta tüm şer odaklarına karşı kanımızın son damlasına kadar koruyacağız. Yüce Allah’tan böyle hain bir girişimin bir daha tekrarlanmamasını ümit ediyor, bu ülkeyi bize vatan yapan tüm şehitlerimize Allah’ tan rahmet, geride bıraktıkları ailelere sabır temenni ediyorum. Bu uğurda gazi olan kardeşlerimize de acil şifalar diliyor, tüm hemşerilerimize ve milletimize selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum.”
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