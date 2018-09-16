AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, başkentte düzenlenen AK Parti Genişletilmiş 126. İl Başkanları toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Burdur’un taleplerini iletti.AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, AK Parti Genel Merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşen Genişletilmiş 126. İl Başkanları toplantısı sonrası değerlendirme de bulundu. Yeni Burdur Devlet Hastanesi, Burdur-Fethiye Karayolu ve Burdur’da hayat geçirilecek Millet Bahçeleri projeleri hakkında talepleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiğini ifade eden AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, “Burdur’umuzun önemli projelerinden biri olan Yeni Burdur Devlet Hastanesinin Projesi ve Burdur-Fethiye duble yolu ile ilgili Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkan Yardımcılarımız ve Bakanlarımızın katıldığı bölümde bilgilendirmede bulunduk. Milletvekillerimiz Bayram Özçelik ve Yasin Uğur 14 Ağustos 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ziyaretinde de iletmiş oldukları Burdur Devlet Hastanesi projesinin bir an önce ihaleye çıkılarak inşaatın başlamasını talep ettik. Yine ilimiz Fethiye yolu çalışmalarının devam etmesi ve hızla tamamlanması için talebimizi aktardık. Ayrıca, tüm Türkiye’ de yapılması planlanan Millet Bahçelerinin ilimizde de yapılan planlamalar kapsamına Burdur Gölü çevresinde alınmasını talep ettik. Cumhurbaşkanımız, bu kapsamda ilettiğimiz talepleri bakan yardımcılarına talimatları vererek, konular ile ilgili gerekli çalışmaların tamamlanmasını söyledi.” açıklamasında bulundu.