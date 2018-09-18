Okulun ilk günü öğrencilere fidan hediye edildi



Burdur’un Bucak İlçesi’nde 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının ilk gününde 5’nci sınıf öğrencilerine fidan dağıtıldı.



2018-2019 Eğitim Öğretim Yılının Başlaması ile birlikte Bucak Emin Gülmez Ortaokulunda 5'nci sınıfa başlayan öğrencilere okul idaresi ve sınıf öğretmenleri tarafından servi ve çam fidanı hediye edildi.





Bucak Emin Gülmez Ortaokulu'nun inşaat aşamasında olduğu için geçici olarak TOKİ Ortaokulunda ders gören öğrenciler, aldıkları fidanları evlerine götürerek sulama ve bakım işlerini yapıp, Emin Gülmez Ortaokulu inşaatı tamamlandıktan sonra okullarının bahçesine dikecekler. Öğrencilere dağıtılan selvi ve çam fidanları Bucak Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tüplü olarak verildi.





Bucak Emin Gülmez Ortaokulu, okul idarecileri ve öğretmenleri okula yeni kayıt yaptıran öğrenciler için okul bahçesinde müzikli eğlence ve hoş geldin etkinliği yapıldı. Okulun yeni öğrencileri dans etti eğlendi okulun ilk gün korkusunu yendiler.





Ayrıca Bucak ilçesinde 3 ana okulu, 22 ilkokul, 23 ortaokul, 12 lise olmak üzere 63 devlet okulunda 110 yönetici 850 öğretmen olmak üzere toplam bin 42 personel ile anasınıflarında bin, ilkokullarda üç bin 737, ortaokullarda dört bin 86, liselerde üç bin 454 Mesem'de 112 olmak üzere toplam 12 bin 388 öğrenci resmi kurumlarda 554 özel de ise 20 şubede ders görecek.

