Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Burdur’un turizm alanında kalkınmada sahip olduğu potansiyelin tanıtılması, ilin farkındalığının arttırılarak yeni yatırımların bölgeye çekilmesinin sağlanması ve Burdur’a tarih, kültür, doğa tarafından bakarak ilin antik kentleri müzeleri, eko-turizm olanakları gibi kültürel ve tarihi çeşitliliklerini yansıtan yönlerinin fotoğraflanarak ortaya çıkarılması amacıyla “Burdur’’ Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenledi.
Yarışmaya katılım Sayısal (Dijital) kategoride “Antik Kentleri ve Kültürel Değerleri İle Burdur” ve “Eko Turizm Alanları İle Burdur” bölümlerinde gerçekleştirilecektir.
Son başvuru tarihi 2 Eylül 2019 olan “Burdur” Turizm Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın
şartnamesi ve ayrıntılar için tıklayınız ...