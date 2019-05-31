Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Burdur’un turizm alanında kalkınmada sahip olduğu potansiyelin tanıtılması, ilin farkındalığının arttırılarak yeni yatırımların bölgeye çekilmesinin sağlanması ve Burdur’a tarih, kültür, doğa tarafından bakarak ilin antik kentleri müzeleri, eko-turizm olanakları gibi kültürel ve tarihi çeşitliliklerini yansıtan yönlerinin fotoğraflanarak ortaya çıkarılması amacıyla “Burdur’’ Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenledi.Yarışmaya katılım Sayısal (Dijital) kategoridevebölümlerinde gerçekleştirilecektir.olan “Burdur” Turizm Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın