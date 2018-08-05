Tefenni Barutlu Su Şenliği programında yer alan Turgay Başyayla ve BAHA konserleri tüm katılımcıları coşturdu.Tefenni Barutlu Su Şenliği programında yer alan Turgay Başyayla ve BAHA konserleri tüm katılımcıları coşturdu.Burdur’un Tefenni İlçesinde başlayan 15. Geleneksel Barutlu Su Şenliği kapsamında, şenliğin ilk gününü Turgay Başyayla ve BAHA konserleri taçlandırdı. Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz’ün önderliğinde düzenlenen Tarım Fuarı ve Barutlu Su Şenliği programında tüm katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.Tefenni Şenlik ve Kır Düğün Alanında düzenlenen konserlerde binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşatan sanatçılardan Turgay Başyayla ve BAHA eski ve yeni albümlerinden seslendirdikleri parçalar ile tüm davetlileri coşturdu. Gündüz Mehter Takımı ve kortej yürüyüşü ile start alan şenlikler daha sonra Tarım Fuarının açılış konuşmasını yapan Tefenni Belediye Başkanı Alagöz, 4 yıllık çalışmalarını anlatarak biz Tefenni’yi hiçbir siyasi ayrım yapmadan hizmet ediyoruz. Hizmetimiz esnasında üzdüğümüz kırdığımız varsa hakkını helal etsin diyen Alagöz’ü konser alanında bulunan beş binin üzerindeki vatandaş büyük bir tezahüratta bulundu. Sonrasında da Burdur Valisi Hasan Şıldak konuşmasında; “Bu güzel organizasyonu yapanlara ve katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tefenni tarihiyle kültürüyle bir marka ilçemizdir.” dedi.