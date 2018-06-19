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Burdur GTH Müdürlüğü kurbanlık için uyarılarda bulundu

Burdur GTH Müdürlüğü kurbanlık için uyarılarda bulundu
BURDUR 0
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Burdur GTH Müdürlüğü kurbanlık için uyarılarda bulundu
Burdur İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü sosyal medyadan yaptığı uyarıyla kurbanlık hayvanlar için uyarılarda bulundu.

Ramazan Bayramının ardından Kurban Bayramı için de tedbirler alan yetkililer vatandaşların hijyeni ve toplum sağlığı için bazı dikkat çeken konulara değinmeye devam ediyor. İl GTH Müdürlüğü de kurbanlıklar için vatandaşları uyardı. Buna göre:

“Kurbanlık Hayvan alırken;

*Veteriner Sağlık Raporu olmasına,

*Aşı kaydı bulunmasına,

*Kulaklarında küpe olmasına,

*Büyükbaşlarda Pasaportunun olmasına,

*Küçükbaşlarda Nakil Belgesi olmasına,

*Mümkün olduğunca erkek hayvan tercih edilmesine dikkat edilmeli”.
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