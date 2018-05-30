', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Isparta yaş pasta siparişi

Burdur Gölü'nde kırmızı alarm!

Burdur Gölü'nde kırmızı alarm!
BURDUR 0
Isparta Düğün Salonları
Burdur Gölünde alarmın rengi kırmızı
Son yıllarda kurumaya yüz tutan Burdur Gölü için hazırlanan acil eylem planı ve diğer çalışmaların ivedilikle yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Göle Hayat Derneği Başkanı Süleyman Faki, “Burdur Gölü’nde 2 senedir gölde bir acil eylem planı uygulanmaktadır.

Su çekilmesinin nedenleri, bunun önlenmesiyle ilgili nasıl çalışmalar yapılabilir ile ilgili her türlü faaliyet yapılıyor ve bu konuda da belirli bir mesafe kat edildi ama henüz somut olarak elimizde tutulabilir bir veri yok. Eğer Burdur Gölü’nü en az bugünkü noktasında bile tutabilirsek, bu büyük bir kazançtır” dedi.


Burdur Gölü’nün iklimsel, değişiklikler, tarım ve hayvancılık konularındaki yanlış politikalar nedeniyle yaklaşık 30-40 yıldan bu yana kurumaya devam ettiğini, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından acil eylem planı hazırlandığını hatırlatan Göle Hayat Derneği Başkanı Süleyman Faki, alınan kararların ivedilikle somut hale getirilmesi gerektiğini ve alarm renginin halen kırmızı olduğunu hatırlattı.


Burdur Gölü için, özellikle son yıllarda farkındalık oluşturmak adına Göle Hayat Derneği olarak bir çok ulusal ve uluslararası organizasyon gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Süleyman Faki, bu konuda Burdur halkı ve STK’lar olarak, çözümün en acil zamanda hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.


Gölün, halen 3’te 1’inden fazlasını kaybedildiğine dikkat çeken Başkan Faki, “Burdur Gölü’nde 2 senedir bir acil eylem planı uygulanmaktadır. Su çekilmesinin nedenleri, bunun önlenmesiyle ilgili nasıl çalışmalar yapılabilir ile ilgili her türlü faaliyet yapılıyor ve bu konuda da belirli bir mesafe kat edildi ama henüz somut olarak elimizde tutulabilir bir veri yok” diye konuştu.


“Gölde yaklaşık 3’te 1 oranında bir su kaybı söz konusu”

Başkan Faki, “Burdur Gölü bir tektonik göl olma özelliği ile Burdur’a hayat veren bir göl. Ama son yıllarda yaşadığımız kuraklıktan ve susuzluktan dolayı Burdur Gölü’nün çekilme, su sorunu nedeni ile birçok sıkıntı yaşamaktayız. Tabii, bu hem Burdur’daki vatandaşlarımız açısından hem de biz bir sivil toplum kuruluşları olarak bizi de üzdü ve üzüyor. Bu üzgünlüğümüzü tekrar bir canlılık kazandırmak ve tekrar bir göle hayatiyet kazandırmak açısından da gerek dernek ile ilgili çalışmalarımız gerekse diğer sivil toplum kuruluşları ve kamunun çalışmaları ile birlikte Burdur Gölü’ne tekrar nasıl bir hayatiyet kazandırabiliriz ile ilgili çalışmalar dünden bu güne kadar zaten devam ediyor, etmekte. Son 30-40 yıla baktığımız zaman bugünkü gölün seviyesi ve su seviyesinin yaklaşık 3’te bir oranında bir kayıp söz konusu. Tabii, bu kuraklık var çevredeki köylülerin ve bitki örtüsünün, hayvancılığın yaygın yapılması ve yanlış bir şekilde sulama faaliyetlerinin olmasıyla da birlikte bu seviye biraz daha azalmakta, göle hayatiyet veren çevredeki akarsuların bir takım barajlar yoluyla, kanallar ve göletler yoluyla göle aktarılmaması nedeniyle suyun girişinde bir azalma söz konusu. Bütün bunlar birleştiği zaman göldeki su seviyesinin azalması maalesef büyük bir hızla devam etmekte” dedi.

“Henüz, elle tutulabilir bir veri yok”

Burdur Gölü konusunda, geçmiş yıllarda dernek ve hükumet yetkilileri tarafından bir dizi çalışmalar ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirildiğini ileten Faki, “Dernek olarak daha önce biz, ‘Göle Yas’ belgeseli ve su orucu etkinlikleri yaptık. Gerçekten hem ülkemizde hem de uluslararası camiada geniş bir farkındalık oluşturduk. Daha sonrasında ise hükumetimizin, Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın önderliğinde, Veysel Eroğlu Bakanımızın başkanlığındaki bir heyetle Burdur Gölü, acil eylem planına dahil edildi. İlk defa olarak Burdur Türkiye’mizde ve bu şekliyle de 2 senedir gölde bir acil eylem planı uygulanmaktadır. Suyun çekilmesinin nedenleri, bunun önlenmesiyle ilgili nasıl çalışmalar yapılabilir ile ilgili her türlü faaliyet yapılıyor ve bu konuda da belirli bir mesafe kat edildi ama henüz somut olarak elimizde tutulabilir bir veri yok” şeklinde konuştu.

“Göl çevresindeki köylülerin bilinçlendirilmesi gerekiyor”

Başkan Faki, göldeki su miktarının azalmasını önleme çalışmaları konusunda birçok kararın alındığını, ancak henüz fiilayata geçirilemediğini kaydederek, özellikle göl çevresindeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri konusunda eğitim verilmesi gerektiğini savundu; “Burdur Gölü’nün tekrar hayatiyet kazanması, suyunun çekilmemesi için neler yapılabilir, bunları hep araştırıyoruz. Hükümetimiz, Burdur kamuoyu olarak da gereken yapılmaya çalışılıyor ama bu noktada gölde neler yapılabilir öncelikle gölü çevreleyen bitki örtüsünün suya az ihtiyaç duyan bitkilerle donatılması, yetiştirilmesi açısından köylülerin bu konuda eğitilmesi, ayrıca hayvancılık sektörü olarak da suyu çok tüketen hayvanların bu konuda yetiştirilmesi açısından bilinçlendirilmeleri gerekiyor.”

“Elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyoruz”

Başkan Faki, azalan su miktarının artırılması konusunda yapılması gerekenler konusunda katkı sunmaya çalıştıklarını belirterek, eski yıllardaki gibi gölde tekrar yüzülebilmesi temennisinde bulunan Faki, “Göle başka bir şekilde nasıl su verilebilir, bir Dinar tarafından getirilebilecek bir su söz konusuydu, bu getirilebilir mi getirilemez mi? Başka şekillerdeki başka kaynaklar yapılabilir mi? Bütün bunlar tabii araştırılıyor ve gölün dibindeki jeolojik durum nedir? Bu konuda da Orman ve Su İşleri Bakanlığımız, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğümüz çalışmalarını yapıyorlar. Biz bunlara elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyemiz, gölün çevresindeki yapılanma ve yaşanılabilirlik alanlar açısından da bir takım çalışmalar yapıyor. Bunların da arttırılarak, en azından Burdurluların bu göle sahip çıkması ve en azından oradan istifade etmesi, geçmiş yıllardaki gibi orada yüzebilmesi. Farklı şekillerde aktivitelerin olması, Burdur’daki farkındalığı artıracaktır. Bu açıdan Burdur Gölü’ndeki bu çamur ve çevre dokularındaki bu toprak yapısının, sağlık için iyi geldiğiyle ilgili turizm oluşturulabilmesi için elde veriler var. Bunların da üniversite ile birlikte tekrar ele alınması ve bunun da Türkiye kamuoyuna tekrar duyurulması gerekir. Bu konuda da gölün sağlık turizmi açısından öne çıkması, diğer su sporları açısından da değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.



Mevcut hali ile alternatif çalışma önerisi


Faki, bütün bunların yanı sıra Burdur Gölü’nde mevcut tuzluluk oranının çok fazla olduğunun altını çizerek, canlı yetişme imkanının çok az olmasıyla birlikte, bunun da arttırılması veya daha çeşitli su canlılarının yetiştirilmesi için çaba sarfedilmesi gerektiğini savundu.


“Bu açıdan araştırmaların yapılmasında fayda var” diyen Faki, “Burdur Gölü’nün bir diğer özelliği de kuş türleri açısından çok önemli bir mekan olması ve bu konuda gerçekten kuş gözlem istasyonları ile yerlerinin tekrar kazandırılması, hayatiyete geçirilmesi önemlidir diye düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.



“Eğer Burdur Gölü’nü en az bugünkü noktasında bile tutabilirsek, bu büyük bir kazançtır”


“Biz, Burdur gölünün suyunun çekilmesinden dolayı çok üzgünüz. Bunun sonuçlarının da Burdur’a çok kötü yansıyacağını da biliyoruz” şeklinde sözlerini sürdüren Faki, tehlikenin farkında oldukları mesajını vererek, “Hem doğa şartları hem de oluşabilecek hastalıklar açısından bunun her şekilde fark edildiğini biliyoruz. Ancak önlemlerin de hızla alınması gerektiğini yine öneriyoruz. Bu noktada, gerek Sağlık Bakanlığı, gerek Orman ve Su İşleri Bakanlığı, gerekse Burdur halkının birlikte bir çalışma yaparak, bu çalışmaların hızlandırılması, sonuçlandırılması ve etkinleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu çalışmalarla birlikte, eğer Burdur Gölü’nü en az bugünkü noktasında bile tutabilirsek, bu büyük bir kazançtır. Böylelikle, ileride doğabilecek bir sürü hastalığın da önüne geçilmiş olacaktır. Bu konuda bugüne kadar katkı sunan ve bundan sonra sunacak olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Yazdır
ISPARTA HABERISPARTA MOBİLİYA MAĞAZALARI
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Gül ve lavanta sezonu uzayacak!
Bakan açıkladı! 18 bin personel alınacak
Isparta’da sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi
Başbakan talimat verdi! 2 yıl yasak geliyor
ISPARTA'DAN TÜRKİYE'YE AÇILAN LEZZET KAPISI
Isparta'da yağıştan dolayı yolda göçük oluştu
Isparta’da otomobille minibüs çarpıştı
GÜNAYDIN: ''ÖNDER BİR BELEDİYEYİZ''
Bunu yapan yandı! Tazminatınızdan olabilirsiniz
Isparta zabıtası denetimleri sıklaştırdı
Emeklilere çifte müjde! Bakan tarihi açıkladı
Devlet vatandaşa 20 bin TL verecek! İşte şartlar
Dolar düştü borsa uçtu! Merkez kılıcını çekti
Türkiye kendi üretecek! Milyarlarca TL kazanacak
Emekliye hem ikramiye hem maaş zammı
Kamuda yeni dönem başlıyor! Bankamatik memurluğuna son
Isparta'da sulama birlikleri DSİ bünyesine geçti
THY'den o mezunlara müjde! İşte ücreti
Isparta'da 500 aileye giyim desteği
Ev sahipleri dikkat! Son 4 gün
ISPARTA'DA SAĞLIKLI TAYFA RAFADAN TAYFA MÜZİKAL GÖSTERİM ETKİNLİKLERİ
Isparta’da at dehşeti
SGK'dan toplu para! Başvuran alıyor
Emekliye erken maaş müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da tüm video 2018
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZisparta perdeISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Erdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TLErdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TL25 Mayıs 2018
Isparta’da korkutan tekel bayi yangını!Isparta’da korkutan tekel bayi yangını!23 Mayıs 2018
Müjde verildi! Maaşlar artacakMüjde verildi! Maaşlar artacak25 Mayıs 2018
Isparta'da Yanan tekel bayinden itfaiye çıktı, KOM ekipleri girdi Isparta'da Yanan tekel bayinden itfaiye çıktı, KOM ekipleri girdi 23 Mayıs 2018
SDÜ Rektörü Çarıkçı, tedviren IUBÜ Rektörü olarak atandı SDÜ Rektörü Çarıkçı, tedviren IUBÜ Rektörü olarak atandı 23 Mayıs 2018
Bakanlık 81 ile talimat gönderdi! Hepsi yıkılacakBakanlık 81 ile talimat gönderdi! Hepsi yıkılacak26 Mayıs 2018
Bunu yapana hem erken emeklilik hem yüksek maaşBunu yapana hem erken emeklilik hem yüksek maaş25 Mayıs 2018
Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı!Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı!25 Mayıs 2018
GÜNEYKENT SPOR KULÜBÜ ŞAMPİYON OLDU!GÜNEYKENT SPOR KULÜBÜ ŞAMPİYON OLDU!23 Mayıs 2018
Bayram tatili 9 gün olacak mı? Açıklama geldiBayram tatili 9 gün olacak mı? Açıklama geldi25 Mayıs 2018
Isparta'da yağıştan dolayı yolda göçük oluştuIsparta'da yağıştan dolayı yolda göçük oluştu29 Mayıs 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da tüm video 2018Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da tüm video 201827 Mayıs 2018
SGK'dan toplu para! Başvuran alıyorSGK'dan toplu para! Başvuran alıyor28 Mayıs 2018
Bunu yapan yandı! Para iadesi yokBunu yapan yandı! Para iadesi yok26 Mayıs 2018
Milyonların beklediği müjde! Seçimlerden önce başlıyorMilyonların beklediği müjde! Seçimlerden önce başlıyor23 Mayıs 2018
Müjde verildi! Emekli maaşına en az 433 TL zamMüjde verildi! Emekli maaşına en az 433 TL zam26 Mayıs 2018
​BU İFTAR SOFRASI ISPARTA’MIZA HAYIR, UĞUR, BEREKET VE GÜZELLİKLER GETİRSİN​BU İFTAR SOFRASI ISPARTA’MIZA HAYIR, UĞUR, BEREKET VE GÜZELLİKLER GETİRSİN25 Mayıs 2018
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'dan seslendi​Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'dan seslendi27 Mayıs 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde!26 Mayıs 2018
Hükümetten peş peşe dolar açıklamasıHükümetten peş peşe dolar açıklaması23 Mayıs 2018