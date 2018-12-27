Burdur İli Mahalli Sulak Alan Komisyonu toplantısı 25 Aralık Salı günü Burdur Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.Burdur İli’nin RAMSAR Alanı olarak tescili bulunan Burdur Gölü’nün Sulak Alan Revize Yönetim Planı’nın nihai halini görüşmek ve revize planın Ulusal Sulak Alan Komisyonu’na havale edilmesi gündemiyle yapılan toplantı Burdur Vali Yardımcısı Yakup TAT Başkanlığında, Bölge Müdürümüz Rıza KAMİL, Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nuri MARAŞ, DSİ 18.Bölge Müdür Yardımcısı Nadir ABAY, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat ALACATLI, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay DARCAN, DKMP Burdur Şube Müdürü Tamer YILMAZ, Burdur Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürü Hüseyin ARAYICI ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin ve Komisyon üyesi kurumların yönetici ve personellerinin katılım sağladığı toplantıda 2019-2023 yılları arasında uygulanmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Burdur Gölü Sulak Alan Revize Yönetim Planı”nın Ulusal Sulak Alan Komisyonuna sunulmak üzere Bakanlığa gönderilmesine oybirliği ile karar alınmıştır.DKMP 6.Bölge Burdur