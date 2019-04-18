Burdur'da bu yıl 100 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapacak olan 5. Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı, sektörde yaşanan yenilik ve gelişmeleri üreticiye ulaştıracak.GL Platform Fuarcılık tarafından 25-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 5.Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı, sektörün önde gelen firmaları, birlik ve kooperatifleri üreticiyle buluşturacak. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, fuarın bu açıdan bir "köprü" görevi gördüğünü söyledi. Burdur'un pazar payının artırılması için fuarın önemli bir rol oynadığını belirten Ercengiz, "Teke Yöresi 5. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bölgemizin hayvancılık ve tarım teknolojilerinin ele alınması, tanıtımı, ticari ilişkilerin kurulması ve pazar payının artırılması yönünden son derece önemli" dedi.Fuar ile bölgeye hayvancılık alanında katkıda bulunduklarını dile getiren Başkan Ercengiz "Dünyada ve ülkemizde yapılan tarım ve hayvancılık fuarları; tarım ve hayvancılık alanında yeni gelişmeleri üreticimize sunarak teknoloji üretenler ile kullananlar arasında bir köprü görevi görüyor. Bu amaç doğrultusunda Burdur Belediyesi'nin destek ve katkılarıyla yapılan fuar ile sektörün gelişmesi, verimliliğinin artırılması yolunda gerekli olan bilgi ve teknolojilerin, üretici ile buluşmasına aracı olduğumuza inanıyorum" diye konuştu.Ercengiz, 2018 yılı verilerine göre 220 bin büyükbaş hayvana sahip olduklarını, süt hayvancılığında ise verim açısından Türkiye ortalamasının üzerindeki üretimle gurur duyduklarını ifade ederek arz fazlalığı ile ilgili de projeler hazırladıklarını söyledi. Ercengiz "Sütte yaşanan arz fazlalığı nedeniyle Burdur Belediyesi olarak bir kıvılcım yakmak, sektörde yaşanan krizi önlemek için çeşitli projeler hazırlıyoruz. Bunların başında üreticimizden toplanan çiğ sütün, süt ürünleri olarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması için çalışma başlattık. Bu kapsamda 5 bin aileye tereyağı ve peynir ulaştırdık. Sütün arz fazlalığını önlemek için yaktığımız kıvılcımın tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Bunun yanında İnsuyu Ovası'ndaki fasulye üreticilerimiz için üretici birliği oluşturulması, hal sistemini hayata geçirerek üreticimizin korunması ve emeğinin karşılığını alması için ortak bir çalışma başlatıyoruz. Tüm bu çalışmaların ayrıntılarını fuarımızda üreticilerimizle paylaşacağız" dedi.