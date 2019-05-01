GL Platform tarafından düzenlenen Burdur Teke Yöresi 5. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bu yıl 90 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı.Ziyaretçiler yeni teknoloji makinaları incelerken, alıcılar da fuara özel indirimlerden yararlanma fırsatı buldu. Gün içerisinde düzenlenen seminerler ile üreticiler bilgilendirilirken, yarışmalar da fuara renk kattı.Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, fuar sayesinde tarım ve hayvancılık sektörünün, yeni teknolojiyi yakından takip edilebildiğini belirterek, Burdur’un bu fuar ile yeni bir ivme kazanacağını söyledi. Teke Yöresi’nin yıllardır değişmeyen özelliklerini yansıtan Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın sosyo-ekonomik birçok fırsat barındırdığını belirten Keyik “Bu fuar sayesinde üretici ve satıcılar bir araya gelip fikir alışverişi yapıyor, katılımcı firmalar da geniş bir alıcı profiline ulaşıyorlar. Böylece son dönemdeki ekonomideki durgunluk bile üreticilerimizi korkutamıyor” dedi.Keyik, Burdur’ın tarım ve hayvancılıkta iddialı bir şehir olduğunu hatırlatarak “Üreticilerimiz yıllardır yılmadan çalışarak hem iç ticaret hem de dış ticarette yüz akımız oldu. Tarımsal ürün çeşitliliği açısından Burdur’un ilk sıralarda yer aldığını da düşünürsek, şehrimiz bu fuarı sonuna kadar hak ediyor” dedi. Burdur Fuarı’nın hem ülke hem de bölge için stratejik önem taşıdığını vurgulayan Keyik “Uluslararası niteliği olan bu fuarımız profesyonel ziyaretçi profiliyle, iyi iş bağlantılarının kurulması için bir köprü oluşturuyor. Biz de bu sayede firmalarımızın ihracat imkanlarının ve rekabet güçlerinin daha da artacağına inanıyoruz. Bu tarım fuarı, üreticilere, tüketicilere ve tüm ülkeye fayda sağlayacak” diye konuştu.