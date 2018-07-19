Burdur’da uyuşturucu operasyonları

Burdur’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında uyuşturucu madde ve uyuşturucu içmek için kullanılan aparatlar ele geçirildi.





Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burdur merkez ve Gökçebağ köyünde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı yönünde bilgiler üzerine çalışma başlattı. Şüpheli şahısların 3 ay süreyle yapılan teknik ve fiziki takipleri neticesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunun işlendiği tespit edilerek, yapılan operasyonda 223,35 gram kubar esrar, 1 gram eroin, 1,16 gram likid esrar, 5,16 gram kenevir tohumu, 7,16 gram metamfetamin, 77 adet uyuşturucu hap, 25-30 ml su içine karıştırılmış metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 1 adet LSD bant, 6 adet uyuşturucu içiminde kullanılan plastik düzenek, 2 adet uyuşturucu içmek için kullanılan cam aparat, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 29 şüpheliden 3’ü tutuklanırken 26 şüpheli ise ifadelerinin alınmasını ardından serbest bırakıldı.





İkinci operasyonda 9 şüpheli yakalandı



Ekipler daha sonra ikinci bir operasyon daha yaparak 9 şüpheli yakaladı. Şahısların ev, eklenti ve araçlarında yapılan aramada ise 7 gram morfin, 3 adet uyuşturucu hap, 3 kök kenevir bitkisi, 22 adet 9 mm. tabanca fişeği, 17 adet 7,65 mm. tabanca fişeği, 1 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle irtibatlı olduğu tespit edilen 49 şüphelinin ifadesi alınacağı öğrenildi.