Burdur’da tarihi eser operasyonuBurdur’da düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Tarihi eser satışı yapılacağı duyumunu alan Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bucak ilçesi Seydiköy köyü Bucak Kent ormanı girişinde şüpheli S.Y. ve A.A.’yı durdurarak üzerlerinde ve ikametlerinde arama yaptı. Aramalarda; 378 adet Roma dönemine ait sikke, 29 adet Roma dönemine ait yüzük, 129 adet metal obje, 1 adet Roma dönemine ait altın yüzük, 21 adet Roma dönemine gümüş sikke, 1 adet altın küpe, 3 adet metal mühür, 1 adet altın güvercin figürlü levha, 1 adet kırmızı taşlı metal yüzük olmak üzere toplam 565 adet tarihi eser ile birlikte 1 adet kuru sıkı tabanca, 128 adet kuru sıkı tabanca mermisi 10 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet detektör, 1 adet çapa ve 1 adet küçük akü malzemeleri ele geçirildi.Soruşturma kapsamında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen S.Y. ve A.A. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.