Burdur’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Burdur’un Karamanlı ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i bebek 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan Burdur’un Yeşilova ilçesine giden Ramazan Boz idaresindeki 07 YR 022 plakalı otomobil, sabah saatlerinde Karamanlı çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada, sürücünün eşi Melek Boz (27) olay yerinde hayatını kaybederken, Ramazan Boz ile 1 yaşındaki kızları Amine Sultan Boz yaralandı.
Yaralılar Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.