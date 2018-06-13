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Burdur’da Halk Sağlığı Kompleksi hizmete açıldı.

Burdur’da Halk Sağlığı Kompleksi hizmete açıldı.
BURDUR 0
Isparta Düğün Salonları
Burdur’a Halk Sağlığı Kompleksi
Burdur’da Halk Sağlığı Kompleksi hizmete açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Halk Sağlığı Başkanlığı başta olmak üzere, Toplum Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Altı Hekimlik 1 Nolu Aile Sağılığı Merkezi’nin hizmet vereceği Halk Sağlığı Kompleksi, düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı sağlık personeli katıldı. Kurdele kesiminin ardından Halk Sağlığı Kompleksini gezen Vali Hasan Şıldak, bina ve sunulacak hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Hasan Şıldak, “Bugün hep birlikte değerli Burdurlu vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz Halk Sağlığı Kompleksinin, iki yıl gibi kısa bir zamanda tamamlanmış olduk. 6 hekimli Burdur Merkez 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi, Burdur Halk Sağlığı Laboratuarı, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı bina içerisinde hizmet verecek” dedi.

“Hizmetler bütüncül anlayışla yürütülecek”

Merkez 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nin 16 mahalle ve merkeze bağlı 7 köyde toplamda 20 bin nüfusa hizmet vereceğini söyleyen Vali Hasan Şıldak, “Yine bu binada hizmet verecek olan sağlıklı hayat merkezimizde kadın ve üreme sağlığı, çocuk ve ergen sağlığı, kanser erken teşhis ve tarama, bulaşıcı hastalıkların kontrolü, bulaşıcı olmayan hastalıkların yönetimi ve risk faktörleriyle mücadele, ağız ve diş sağlığı ve çevre sağlığı gibi hizmetlerin bütüncül bir anlayışla yürütülecek” diye konuştu.


Vali Hasan Şıldak konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Ben Burdur’da göreve başlayalı 3 hafta oldu. Geçtiğimiz hafta sonu da ilimizdeki yatırım faaliyetlerini yerinde görerek, denetleyerek, izleyerek geçirdim. Şunu iftiharla belirtmek istiyorum. Bilhassa il merkezimizdeki çok sayıda yatırım hızla devam ediyor. Yaşadığımız bazı tıkanıklar ve sorunları hızla aşacağız. Bunun yanı sıra birçok planlanan yatırımlar sırada bekliyor. Onları en hızlı şekilde hayata geçirerek insanlarımızın hizmetine sunmak bizim için bir onur olacaktır.Ülkemiz her alanda mücadele vermektedir. Bunun en başında terörle mücadele gelmektedir. Bilindiği gibi birkaç gün içinde şer odaklarına yönelik sınır ötesinde Kandil’e harekatımız başladı. Ama bir şey vurgulamak istiyorum. Ülkemiz hem dört taraftan kuşatılmış bir mücadeleyi başarıyla sürdürürken, hem de insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek her türlü hizmeti yapmaktan geri durmuyor. Bugün bunu burada görmek mümkün, hep beraber şahitlik ediyoruz, yaşıyoruz ve bu mutluluğu paylaşıyoruz. Yatırımın burada gerçekleştirilmesi konusunda emeği geçen herkese, yer temininden, ödenek teminine, yüklenici arkadaşımızdan, işin gerçekleştirilmesinde kontrollük hizmetini veren çalışma arkadaşlarımıza, ilgili kurumlarımıza kadar tekrar tekrar herkese teşekkür ediyorum.”


5 No’lu Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Öte yandan, Bağlar Mahallesi ve İşçi Evleri gibi yaklaşık 4 bin vatandaşa hizmet verecek olan 5 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı da Vali Hasan Şıldak tarafından yapıldı.


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