Alzheimer hastası 78 yaşındaki kadın 4 gündür kayıp

Burdur’da 78 yaşındaki Alzheimer hastası Fatma Bozavcı’dan 4 gündür haber alınamıyor.



Burdur merkez Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki evinden dört gün önce çıkan Fatma Bozavcı evine dönmeyince eşi Mehmet Bozavcı, kızları Şevkiye Bozavcı, Hatiçe Bozavcı Ongun kayıp başvurusunda bulundu. Fatma Bozavcı’yı bulmak için AFAD, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı. AFAT ekipleri kayıp Fatma Bozavcı’yı bulmak için dron ile havadan arama yaptı.





Eşinin daha öncede üç defa kaybolduğunu ve birkaç saat içinde bulunduğunu söyleyen Mehmet Bozavcı Komşuya gidiyorum diye çıktı, kahvaltı yapacaktık, bekledim biraz bir daha dönmedi” dedi. Kızı Şevkiye Bozavcı da “Annem bakkala gidip geliyordu. Birkaç kez kayboldu fakat bulunuyordu. Bu kez gitti bir daha gelmedi” diye konuştu.





Diğer kızı Hatiçe Bozavcı Ongun ise 3-4 gündür her tarafta aradıklarını yetkililerin ise arama işlemine en üst seviyedeki kişilerin bile katıldığını, Burdur Valisi Hasan Şıldak’ın da kendisini aradığını söyledi. Ongun, annesinin Alzheimer hastası olduğu için normal şekilde konuştuğunu, duyarlı vatandaşların yetkili birimlere haber vermelerini istedi.