Burdur Belediyesi, kentte sürdürülen faytonla taşımacılığın yasaklanacağını bildirdi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılından itibaren kent merkezinde faytonların yasaklanacağını kaydetti.

Son dönemlerde ülke genelinde hayvanseverlerin faytonla yapılan taşımacılık faaliyetlerinden duydukları rahatsızlığı belirten Ercengiz, ''Faytoncu arkadaşlarımızı da mağdur etmek istemiyoruz. Onlarla da görüşerek bu senenin son olduğunu kendilerine ifade ettik. Arzu etmeleri halinde hayvanlarına bakabileceğimizi de belirttik. Bu kararın özellikle hayvanlar açısından doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz.'' ifadelerini kullandı.