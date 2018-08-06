Burdur AK Parti teşkilatı düzenlediği toplantıyla 2019 ve 2023 vizyonlarını değerlendirdi.Düzenlenen kahvaltılı basın toplantısına AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur’un yanı sıra AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, Merkez İlçe Başkanı Murat Akbıyık, Kadın Kolları Başkanı Serpil Ekinci ve diğer yöneticiler katıldı. Program kısa kısa sözlü sunumların ardından soru cevap şeklinde devam etti. Toplantıda :Cumhurbaşkanlığı 100 günlük icraat programı,Yeni sistemi tanıtmak ve yerel seçin çalışmaları,Türkiye’ye silahlı darbe girişiminin ardından uygulanmaya çalışılan yaptırımlar ve ekonomik savaşlar,Burdur için 100 günlük, 6 aylık, 1 yıllık ve 4 yıllık çalışma planlarının yapılması hakkında değerlendirme yapıldı.Soru cevap kısmında ise konu başlıkları şöyle oldu:TOKİ, Salda Gölü, Burdur Devlet Hastanesi, bedelli askerlik, Bucak Belediyesi kayyumu, Burdur-Fethiye Burdur-Çavdır ve Ağlasun-Çatak yolları, hızlı tren, yaşlı bakım merkezi, resmi kurumların çalışma performansları, AK Parti’nin Burdur’daki 2019 seçimleri için belediye başkan adayları, Burdur’un turizm potansiyeli.