Tarım ve hayvancılık üssü Burdur, rotasını "katma değerli" üretime çevirdi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, bunun için yeni bir model oluşturduklarını, bunun ilk etabını ise 193 köyün her birinde ayrı bir eğitim programı oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Kormaz "Her köyü bir işletme gibi düşünüp, bir 'köy işletme kooperatif modeli' hayata geçireceğiz" dedi.GL Platform tarafından düzenlenen Burdur 5. Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı, üreticilerin eğitim merkezi haline geldi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin standında "Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği" ile "Büyükbaş Hayvanlarda Döl Verimi" eğitimleri büyük ilgi gördü. Üreticiler uzmanlardan doğru bildikleri yanlışları öğrendi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, fuarların bilimin, teknolojinin paylaşıldığı, ticaretin sanayinin bilginin geliştiği buluşma noktaları olduğuna dikkat çekerek, günümüzde sadece üretimin yeterli olmadığını, bunun katma değerli üretime çevrilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Korkmaz bunun için Burdur'da yeni bir model oluşturmak için yola çıktıklarını belirterek "Bu doğrultuda 193 köyümüzün tamamını tek bir eğitim programı içerisine aldık. Bu bir zemin oluşturacak ve bunun üzerine de eklemeler yapmamız gerekiyor. Örneğin üretim maliyetlerimiz çok fazla. İşletme ölçeği küçük olduğunda, sabit maliyetler daha fazla oluyor. Bu yüzden her köyü bir işletme gibi düşünüp, bir 'köy işletme kooperatif modeli' ortaya koymalıyız" diye konuştu.Prof. Dr. Korkmaz, üniversite olarak AR-GE çalışmalarının yeni sonuçlarından birininin de "Erken Tanı" olduğunu söyledi. Hayvan hastalıklarının erken tanısını ortaya koyabilecek "Tanı Kiti" üretimine başladıklarını ayrıca hayvanların ayaklarına bağlanan parametrelerle ayak hastalıklarını ilk aşamada anlayabileceklerini söyleyen Prof. Dr. Korkmaz, bu tür gelişmelerin dışa bağımlılığı da ortadan kaldıracağını belirtti.