Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, esnafla bir araya geldi.

Başkan Ercengiz, Ateşli Sanatlar Çarşı'nda yaptığı açıklamada, kentte ivme kazanan turizm sektörüne dikkati çekerek, esnafa Ateşli Sanatlar Çarşısı'nın da turizm açısından değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Ayakları yere basan projelerin yapılacağını belirten Ercengiz, "Lavanta ve Salda Gölü hikayesinin, bir kent turizmi projesine döndürülmesiyle ilgili çalışmalarımız var." dedi.

Ercengiz, Burdur ekonomisine katma değer sağlayacak çalışmaların yapılması gerektiğine değinerek şöyle konuştu:

"Bizler sizin emrinizdeyiz. 31 Mart'tan sonra her zaman ifade ettiğim gibi kol kola girerek çalışma taraftarıyız. Seçimden önce olan biten her şey orada kaldı. Bundan sonra kentimizi yönetenler ve kentimizin seçilmişleri ile bu memlekete ne kadar katkı sağlayabiliriz ona bakacağız. Tabi bu projeleri hayata geçirmeden önce, sizlerle oturup fikir alışverişinde bulunacağız. Çünkü gönül rızası olmadan çıkılan hiçbir yol bizi sonuca götürmez. Bunları hep birlikte konuşacağız."















BURDUR (AA) -