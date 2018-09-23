Başkan Türel'den Burdur AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaret



Burdur AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Türkiye’de muhtarlarla diyaloğu en güçlü belediye başkanlarından biriyim.

Burdur AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Türkiye'de muhtarlarla diyaloğu en güçlü belediye başkanlarından biriyim. Muhtarlar benim mesai arkadaşlarım” dedi.





Sağlıklı Kentler Birliği toplantısı için Burdur'a giden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Burdur İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle biraraya geldi. Burdur AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Menderes Türel'i Burdur'da ağırlamak bizi heyecanlandırdı ve onurlandırdı” diye konuştu.



15 yıldır çelme takmaya çalışıyorlar



İl Başkanlığı'nda Burdurularla sohbet eden Başkan Türel, Burdur ve Antalya'nın birbirlerinin ayrılmaz birer parçası olduğunu söyledi. Türkiye'nin AK Parti iktidarında son 15 yılda 3.5 kat büyüme hamlesi gerçekleştirmesinin birilerini rahatsız ettiğini söyleyen Türel, 15 yıldır birilerinin hep Türkiye'nin ayağına çelme takmaya çalıştığına dikkat çekerek, parti kapatma davalarını, Gezi Olaylarını,17-25 Aralık yargı darbesini, 15 Temmuz hain darbe girişimini örnek gösterdi.





Gönülleri kazanalım



30 Mart 2019 seçimlerinin önemine işaret eden Başkan Türel, “Yerel seçimlere çok iyi bir şekilde hazırlanmak zorundayız. Zaman gönüllerde yer etme zamanıdır. Antalya'da 2004-2009 senesi arasında yapmış olduğumuz hizmetler belki tarih boyunca yapılmış hizmetlerden fazlaydı ama 2009 senesinde seçimleri kaybettik. Bunlardan ders çıkarmamız lazım. Hizmet gereklilikse gönül almak yeterliliktir. Bu yüzden hep birlikte gönülleri kazanmaya çalışacağız. O yüzden sıkılmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız” dedi.



Biz dava adamıyız



Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Birliğimizi beraberliğimizi en güçlü şekilde tesis etmesi gerekir. Biz bir dava adamıyız. Biz nefsimize yenik düşemeyiz. Biz bu ülkenin maddi kalkınması ile birlikte manevi kalkınmasını da kendisine misyon edinmiş bir siyasi partiyiz. Küçük meseleleri büyük problem haline getirip bu davaya küsersek, kişisel meselelere takılıp bu davaya gereken desteği sağlamazsak yarın çocuklarımız torunlarımız büyüdüğünde onlara hesap veremeyiz. AK Parti'nin Türkiye'de başarısızlık lüksü yoktur. Çünkü AK parti kaybederse Türkiye kaybeder” ifadelerini kullandı.







Burdur'u yine AK Partili belediye yapacağız



Türel, 2010 yılı Anayasa referandumunda partisinin 1201 sayılı sandık görevlisi olarak görevini ifa ettiğini anlatarak, bunun kendisi için en şerefli görevlerden birisi olduğunu dile getirdi. Başkan Türel, “Biz de bütün görevler yataydır. Benim bu partinin sandık görevlisinden hiçbir farkım yok. Hepimiz eşitiz. Sandık görevlisinin, bir bakanımızdan hiçbir farkı yok. Bizim aramıza nifak sokmak isteyenler çok olacak. İçeride birlik beraberlik olursa bileğimizi kimse bükemez. Burdur'da birliğimizi beraberliğimizi tesis edelim. Allah'ın izniyle 2019 Mart'ında Burdur'u yine Ak Partili belediye yine yapacağız” diye konuştu.





MUBİM'i anlattı



Başkan Türel, daha sonra partililerin sorunlarını yanıtladı. Muhtarlarla diyaloğunun ve iletişiminin nasıl olduğunun sorulması üzerine Türel, şunları söyledi: “Türkiye'de muhtarlarla diyaloğu en güçlü belediye başkanları biriyim. Bana ulaşamayan muhtar yoktur. Mutlaka geri dönerim. Görüşmek istediğinde görüşemeyen muhtar hiç yoktur. Senede bir kerede muhtarlarımızı aileleriyle turistik tesiste toplayarak 3 gün boyunca eğitim çalışması yapıyoruz. Muhtarlar benim mesai arkadaşlarımdır. Antalya'da verimlilik için teknolojiyi kullandık, MUBİM sistemini kurduk. Muhtarlarımız sorunlarını bilgisayardan ya da telefondan iletebiliyor. 20 saniye içinde geri dönüşünü, 2-3 gün içinde de neticesini alabiliyor. Bazı talepler tabi hemen yerine getirilemiyor, planlama dahilinde gerçekleşiyor. Örneğin Antalya'da 6 bin kilometre yol ağımız var. Bunun 3 bin kilometresini asfalt yapmışız. Ama hala yapmam gereken 3 bin kilometre var. Bu bir planlama ile oluyor.