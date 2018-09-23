Başkan Türel Burdur'da farkındalık için pedal çevirdi



Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı olarak Encümen Toplantısı için Burdur’a giden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinleri çerçevesinde farkındalık için Burdur caddelerinde bisiklet sürdü.

Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı olarak Encümen Toplantısı için Burdur'a giden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinleri çerçevesinde farkındalık için Burdur caddelerinde bisiklet sürdü.





Sağlıklı Kentler Birliği Encümeni, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in başkanlığında Burdur'da toplandı. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in ev sahipliğinde gerçekleşen Eylül ayı encümen toplantısına, Sağlıklı Kentler Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Pendik Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin, Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Damla Toprak ve encümen üyeleri katıldı. Toplantı açılışında basın mensuplarına konuşan Başkan Menderes Türel, Burdur'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Antalya ve Burdur birbirinin ayrılmaz bir parçası. Burdur nüfusunun iki katından fazlası Antalya'da yaşıyor. Burada kendimi misafir olarak görmüyorum” dedi.





Önemli gündem maddeleri



Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın Türkiye temsilcisi olan Sağlıklı Kentler Birliği'nin 2005 yılından bu yana sağlıklı kentleşme ve sağlıklı çevre konularında yerel yönetimlere danışmanlık yaparak, yol göstermeye çalışan bir birlik olduğunu anlatan Türel, “Belediyelerimize projeler kapsamında destekler veren önemli bir birlik. 72 üyeye ulaşan üye sayımızla, üyelerimize her türlü danışmanlık ve proje desteği veriyoruz. Encümende de önemli konuları değerlendireceğiz. Birliğimizin 2019 yılı performans programını ve mali bütçelerini ele alacağız. 14 Aralık Uluslararası Kent ve Sağlık Kongresi konusunu değerlendireceğiz. Çevrenin kirletilmemesiyle ilgili farkındalık yaratılması gündemimizin bir başka maddesi” dedi.





Farkındalık için pedal çevirdiler



Encümen toplantısının ardından Başkan Menderes Türel ve birlik üyesi belediye başkanları, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinleri kapsamında, bisikleti ulaşım konunda farkındalık oluşturmak için kasklarını takarak Burdur caddelerinde bisiklet turu attı. Başkan Türel, “Bisiklet yollarının şehirlerimizde en güzel şekilde genişletilmesi ve gerçekleşmesi hususunda bu etkinliği önemsiyorum. Bisiklet yollarının belediyelerimizde en yoğun şekilde kullanılması için gayret ortaya koyuyoruz” dedi.





Kentlerin sağlığı önemli



Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de “Avrupa Hareketlilik Haftası etkinleri çerçevesinde bir farkındalık oluşturduk. Kentlerin sağlığı kişilerin sağlığı kadar önemli. Bu toplantı ve etkinlikle Burdur'un da Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olduğunun altını çizdik” diye konuştu.