Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, son 42 yılın en kurak dönemini geçirdiklerini belirterek böyle devam ederse yazın ciddi su sıkıntısı yaşayacaklarını söyledi.Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediye Meclisi’nde kuraklıkla ilgili uyarılarda bulundu. Yağmur ve kara hasret bir kış mevsimi geçirdiklerini belirten Başkan Ercengiz, “Burdur, son 42 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Böyle devam ederse yazın ciddi su sıkıntısı yaşayacağız. Kış mevsiminin oldukça ılıman geçmesinin su konusunda ciddi sıkıntıların oluşturacağını düşünüyorum. Yurttaşımızın suyu daha dikkatli kullanmasını gerekiyor. Belediye Meclisi olarak bir farkındalık yaratmayı istersek bununla da ilgili bir çalışma yapabiliriz. Bu yaz ciddi su sıkıntısı yaşama ihtimalimiz var. Umuyorum önümüzdeki günlerde kentimiz, bölgemiz ve ülkemiz iyi yağışlar alır.” dedi.