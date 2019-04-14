BAKA Teknik Destek Programı’ndan destek alan Burdur Ticaret Borsası’nın ‘Burdur Süt Sektöründe Katma Değerin Arttırılmasına Yönelik Çalışmaların Desteklenmesi Projesi’ kapsamında Burdur’daki kooperatif ve hayvancılık işletmelerine yönelik eğitimler verilmeye başlandı. “Süt sığırcılığının önemi, kaba yem üretimi ve satın alma, yem hazırlama tekniği, yemleme teknikleri ve süt sağım tekniği” ve alınabilecek destekler hakkında eğitim verildi. Eğitimler, 10-11 Nisan 2019 tarihlerinde de sürecek.Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı