SON 2 YILDA YÜZDE PROJELERLE 5423 kW’LIK GES

ENERJİ GİDERİNDE YÜZDE 70 TASARRUF

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Isparta, Burdur ve Antalya’da sürdürülebilir kalkınmada öncü olabilecek sektörlerden ‘yenilenebilir enerji’ alanında yatırımlara ivme kazandıran desteklerine bir yenisini daha ekledi. Burdur’un Tefenni İlçesi'nde, BAKA’nın 2018 Mali Destek Programı’ndan destek alan Tefenni Belediyesi’nin projesi ile ilçe pazaryerinin çatısına Güneş Enerji Santrali (GES) kuruldu. BAKA Genel Sekreteri Volkan GÜLER, Tefenni Belediye Başkanı Ümit ALAGÖZ, ilçe belediye başkanları ile vatandaşların katıldığı törenle açılan GES 300 kW’lık elektrik üretecek. Karbon salınımının azaltılmasına ve tasarruf sağlanmasına katkı sağlayacak GES ile üretilecek enerji ile belediyenin taş kırma, beton, asfalt, akaryakıt gibi tesislerinde kullanılıp Tefenni Belediyesi’nin enerji maliyetini yüzde 70 oranında azaltacak.Tefenni Belediye Başkanlığı, BAKA’nın 2018 Mali Destek Programı’ndan destek alan projesiyle pazaryerinin çatısında kurulan güneş enerji santralini, güneş panelleri ve diğer ekipmanları yerinde görüp inceleyen BAKA Genel Sekreteri Volkan GÜLER, açılış konuşmasında BAKA desteğiyle bölgeye kazandırılan yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.BAKA destekleriyle son 2 yıl içinde yüzde 81’i tamamlanan toplam 5423kW’lik güneş enerji santrali kapasitenin sağlandığına dikkat çeken Genel Sekreter GÜLER, “Kalkınma Ajansımız, bugüne kadar Antalya, Isparta ve Burdur’da yaklaşık 450 projeye destek verdi. Bununla birlikte sağlanan 100 milyon TL’lik desteğe karşın 180 milyon TL’lik yatırım gerçekleşti. Üretilen temiz enerji ile tarımsal sulamada, organize sanayi bölgelerinde, belediyelerimizin tesislerinde girdi maliyetlerinde önemli tasarruf sağlandı. Tefenni Belediyesi’nin güneş enerji santrali ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.Enerji giderlerinde büyük tasarruf sağlayacak güneş enerji santralinin kurulumunun tamamlanıp enerjinin dağıtım sistemine bağlantısının yapıldığını belirten Tefenni Belediye Başkanı Ümit ALAGÖZ, 300 kW’lık güneş enerjisi santralini belediyenin enerji maliyetini yüzde 70 oranında azaltacağını belirtti. Azalan enerji maliyetlerinin diğer belediye hizmetlerine kaynak olacağını vurgulayan Başkan ALAGÖZ, “Santralimizin İlçemize kazandırılmasında emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa VARANK beyefendiye, Antalya Valisi ve aynı zamanda BAKA Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Münir KARALOĞLU’na, BAKA Genel Sekreteri Sayın Volkan GÜLER’e, BAKA ve belediyemiz çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.Konuşmaların ardından Tefenni Belediyesi’nin atölyelerinin enerji maliyetlerinde tasarruf sağlayacak Güneş Enerji Santrali BAKA Genel Sekreteri Volkan GÜLER, Tefenni Belediye Başkanı Ümit ALAGÖZ ve çevre ilçe belediye başkanları tarafından açıldı.(02.09.2019)