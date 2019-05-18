Av tüfeğini temizlerken kazara annesini yaraladı

Antalya'nın Serik ilçesinde av tüfeğini temizleyen kişi, kazara annesini vurdu.



Alınan bilgiye göre, Gebiz Mahallesi'nde yaşayan E.C, (26) evinde temizlediği av tüfeği ateş aldı.



Saçmalardan isabet eden annesi R.C, (53) sol ayağından yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince, Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Jandarma tarafından gözaltına alınan E.C, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



ANTALYA (AA) -