ARÇELİK A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ CAN DİNÇER VE EKİBİ BURDUR’U ZİYARET ETTİ.Ziyaretine Bucak ilçesindeki şubelerden başlayan Genel Müdür Dinçer, daha sonra kent merkezindeki Osman Gök’ün işletmesine geçti.Basın mensuplarıyla samimi bir sohbet gerçekleştiren Dinçer ; Türkiye’nin zor dönemlerden geçtiğini fakat Türkiye’nin ihracat potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek Arçelik markasının 145 ülkeye ve 22 para birimiyle ihracat yaptığını , dünyanın her yerine hitap ettiklerini söyledi.Dinçer sohbetinin sonunda ekonomik krizden dolayı piyasaya moral vermenin önemine değindi ve gittikleri yerlerde kendilerini kucaklayan yerel ve bölgesel basına da maddi destekte bulunma planlarını paylaştı.İş adamı Osman Gök de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.