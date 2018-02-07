- Antalya ve Burdur’da akaryakıt ve akü hırsızlıklarıAntalya ve Burdur'da şantiye bölgelerindeki araçlardan akaryakıt ve akü hırsızlığı olaylarının zanlıları belli oldu.Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Kaş, Korkuteli ve Demre ilçeleri ile Burdur’da şantiye bölgelerindeki araçlardan akaryakıt ve akü hırsızlıklarının yaşanmasının ardından çalışma başlattı. Jandarma, yapılan çalışmanın ardından H.T.’nin liderliğinde H.U. ve S.U.’nın bir işyerinden kiraladıkları araç ile hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini ve çaldıkları malzemeleri ise Kepez ilçesi Yeşil Akdeniz Sanayi Sitesinde bulunan hurdacılara sattıklarını tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan görevliler, H.T. ve H.U.’yu kiraladıkları araç içinde Elmalı-Finike yolunda Turunçova Mahallesi'nde durdurmaya çalıştı. Şüpheliler aracı bırakıp kaçarken, araç içerisinde ve etrafında yapılan aramada bidonlar içerisinde 400 litre mazot, 6 adet akü, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet demir kesme makası ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, aracı kiralayan şüpheli H.U.’ın eşi S.U. ise gözaltına alındı.S.U. ise Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ifadesinin ardından serbest bırakıldı.ANTALYA (İHA)