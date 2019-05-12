Anaokulu öğrencilerinden Anneler Günü etkinliği
Burdur'un Karamanlı ilçesinde anaokulu öğrencileri Anneler Günü etkinliği düzenledi.
Nimet Güvener İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Karamanlı Anaokulu Müdürü İlhami Şahin, Anneler Günü'nün, Türkiye'de 1956'dan beri kutlandığını söyledi.
Programda minik öğrenciler, şarkılar, şiirler söyledi, gösteriler sergiledi.
Etkinliğe, Karamanlı Kaymakam vekili İlker Eker, Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve anneler katıldı.
BURDUR (AA) -