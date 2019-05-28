Burdur'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin ağaca çarpması sonucu iki kişi yaralandı.Burdur'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin ağaca çarpması sonucu iki kişi yaralandı.Evrim Gökhan Yıldız (24), idaresindeki 15 DM 587 plakalı otomobil, İnönü Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarptı.İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki Kübra Derinöz (22) ve Büşra Kaplan (24) hafif yaralandı.Yaralılar sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi kaldırıldı. Öte yandan sürücü Yıldız'ın 2,8 promil alkollü olduğu belirlendi.Daha önce ehliyetine el konulma işlemi yapılan sürücünün ehliyetine 5 yıl daha el konulduğu bildirildi.BURDUR (AA) -