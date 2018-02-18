AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Merkez İlçe Başkanı Murat Akbıyık, Kadın Kolları Başkanı Serpil Ekinci, Gençlik Kolları Başkanı Hasan Yağcı ve AK Parti teşkilatı MHP Burdur İl Başkanı Hikmet Ökte’yi ziyaret etti. Mengi, kongrelerinin ardından kendilerini ziyaret ederek tebrik eden MHP İl teşkilatına iade-i ziyarette bulunduklarını söyledi.Her kanattan Türkiye’ye karşı saldırıldığı bir süreçten geçtiklerini ifade eden Başkan Mengi, "Bu anlamda MHP’yi yerli ve milli duruşlarından ötürü tebrik ediyoruz. Söz konusu ülkemizin ve milletimizin bekası olduğunda teferruatları bir kenara bırakıp kardeşliğin pekişip safların sıkışması gerektiğinin bilincinde olanlara selam olsun. Hep birlikte İlimize hizmet yolunda birlikte olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.MHP Burdur İl Başkanı Hikmet Ökte ise “Ortak paydamız Burdur. Burdur için neler yapabiliriz, en kaliteli hizmetler nasıl yapılır başkanımızla beraber burada istişare ederek varsa sorunları bizim de elimizden ne gelirse inşallah kendisinin yanında olacağımızı belirtiyorum” dedi.